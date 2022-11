Le mois du film documentaire : « Nature Sauvage » Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Mercredi 23 Novembre à 10h – « Dans les bois » de Mindaugas Survila (1h03) Projection jeunesse – à partir de 6 ans Vendredi 25 Novembre à 20h30- «Homo botanicus» de Guillermo Quintero (88 min) Les médiathèques intercommunales du Quercy Blanc présentent « le mois du film documentaire » Projections de films documentaires à destination des jeunes et des adultes : Nature Sauvage ©cinema_pixabay (1)

