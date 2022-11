LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : « LES HIMBAS FONT LEUR CINÉMA » Seuil-d’Argonne, 24 novembre 2022, Seuil-d'Argonne.

Film documentaire de Solenn Bardet (52 min) proposé par la bibliothèque. Débat avec la réalisatrice et pot de l’amitié.

En Namibie, un groupe d’Himbas des deux sexes et de tous âges ont décidé de mettre en scène leur monde pour en faire un film et témoigner ainsi de leur identité : moments clefs de leur histoire, vie quotidienne, cérémonies et relations aux ancêtres, attraits et dangers de la modernité, mutations subies et choisies. Organisateurs : la bibiothèque et la commune de Seuil d’Argonne, la Bibliothèque Départementale de la Meuse, Imag’est, la Codecom Aire Argonne.

