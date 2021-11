Le mois du film documentaire : « Green boys » Marmande, 11 novembre 2021, Marmande.

Le mois du film documentaire : « Green boys » Cinéma Le Plaza Boulevard de Maré Marmande

2021-11-11 – 2021-11-11 Cinéma Le Plaza Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne

EUR 4.5 4.5 – Un documentaire d’Ariane Doublet.

Les Jeudi 11 novembre à 19h / Dimanche 14 novembre à 11h / Lundi 15 novembre à 21h.

Green Boys pourrait être un “Petit Prince” du millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.

– En partenariat avec Images en bibliothèque.

Le mois du film documentaire : « Green boys ».

+33 5 53 64 21 32

