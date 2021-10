Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Le mois du film documentaire : En quête de sens Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Le mois du film documentaire : En quête de sens Anglet, 13 novembre 2021, Anglet. Le mois du film documentaire : En quête de sens Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier Anglet

2021-11-13 – 2021-11-20 Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier

Anglet Pyrénées-Atlantiques Le mois du film doc est de retour à la bibliothèque Quintaou pour vous offrir une sélection de documentaires qui bousculent, s’interrogent et nous interrogent. Le mois du film doc est de retour à la bibliothèque Quintaou pour vous offrir une sélection de documentaires qui bousculent, s’interrogent et nous interrogent. +33 5 59 52 17 55 Le mois du film doc est de retour à la bibliothèque Quintaou pour vous offrir une sélection de documentaires qui bousculent, s’interrogent et nous interrogent. Le mois du film documentaire

Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier Anglet

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier Ville Anglet lieuville Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier Anglet