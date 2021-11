LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – UNE JOIE SECRETE Béziers, 26 novembre 2021, Béziers.

2021-11-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-26

Béziers 34500

Sous le choc de l’attentat de Charlie Hebdo, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier décide de se filmer chaque jour une minute en train de danser. Elle partage ses vidéos sur les réseaux sociaux et ses danses surfent sur l’actualité brûlantes ou sur les micro-événements de notre quotidien. Depuis près de 4 ans, ce projet “Une minute de danse par jour” sonne comme un geste de résistance poétique distillant une douceur infinitésimale dans la dureté du monde, dans les contextes les plus variés et quelles que soient les circonstances.

Jérôme Cassou, expert culture à Télématin et cinéaste, viendra présenter son film et partagera un moment d’échange avec les spectateurs à la suite de la projection.

Dès 8ans.

Auditorium

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

