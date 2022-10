Le mois du Film Documentaire à Durenque et Réquista sur le thème du Sport.

Le mois du Film Documentaire à Durenque et Réquista sur le thème du Sport., 5 novembre 2022, . Le mois du Film Documentaire à Durenque et Réquista sur le thème du Sport.



2022-11-05 – 2022-12-01 Les projections entièrement gratuites et libres d’accès sont prévues à :

RÉQUISTA : Jeudi 3 novembre à 14h30 au Cinéma. Projection du film de François Reichenbach « Un coeur gros comme ça », dont le thème retrace « quelques moments de la vie d’un jeune boxeur sénégalais venu tenter sa chance à Paris ».

DURENQUE : Samedi 5 novembre à 14h30 à la salle Jean Boudou (à côté des Moulins de Roupeyrac). Projection du film de Claude Lelouch « Treize jours en France », dont le thème retrace les « coulisses » des Jeux Olympiques d’hiver en 1968 à Grenoble.

Le rituel et sympathique verre de l’amitié viendra clore chaque projection. Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, des expositions en lien avec les films projetés seront visibles par tous : « Jeux Olympiques – En avant vers Paris 2024 »

– Médiathèque du Réquistanais du 11 au 18 octobre. – Salle Jean Boudou à Durenque du 19 au 23 octobre. « Sports et Discriminations » – Médiathèque du Réquistanais du 12 au 23 novembre. – Salle Jean Boudou à Durenque du 24 novembre au 1er décembre. Vous pourrez également participer en accès libre à un atelier éducatif « Jeux d’optique » à Réquista le mercredi 16 novembre à 14h30 à la Médiathèque. Gratuit pour tout public dès 3 ans. Sur inscription. Un événement grâce à la contribution du Département de l’Aveyron et de sa Médiathèque, du Préfet de la Région Occitanie, de l’historien du Cinéma Federico Rossin, de Mondes et Multitudes et de la Médiathèque du Réquistanais. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville