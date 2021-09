Le Mois du film documentaire 2021 Médiathèque Fabre, 4 novembre 2021, Toulouse.

Le Mois du film documentaire 2021

du jeudi 4 novembre au dimanche 28 novembre à Médiathèque Fabre

### Le mois du film documentaire, 22e edition Partageant la passion du cinéma en général et du documentaire en particulier, les professionnels des salles de cinéma, des écoles, des établissements sociaux, des centres culturels, des établissements pénitentiaires, sont plus nombreux chaque année à partager l’envie de faire un focus sur le documentaire de création dans notre territoire. C’est sans compter les [bibliothèques de Toulouse](https://www.bibliotheque.toulouse.fr) qui ont à cœur de défendre ce patrimoine cinématographique. Médiateurs de la notion de documentaire, les professionnels des bibliothèques travaillent avec dynamisme et vitalité à proposer, pendant tout le mois de novembre, une vaste sélection de films de qualité et souvent méconnus, extraits de leurs propres collections. Pour cette 22ème édition du Mois du film documentaire, place à de nouveaux « coups de cœur ». Toutes les séances et rencontres seront présentées et animées par Nicolas Potin. **** ### Plus d’infos Plus de détails sur le site de la [Bibliothèque de Toulouse ](https://www.bibliotheque.toulouse.fr) Retrouvez également le programme toulousain complet sur [moisdudoc.com](https://moisdudoc.com/programme/tout-le-programme/complet) ![]() ### Infos pratiques Du 4 au 28 novembre 2021

Médiathèque Fabre 6 Rue Saint-Jean, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



