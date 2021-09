Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Le Mois du film documentaire 2021 La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**La famille, tout ce qui nous lie. **Les médiathèques d’Orléans, de Saint-Jean-de-Braye, de Saint-Jean-de-la-Ruelle, les bibliothèques d’Ormes, de Saint-Denis-de-l’Hôtel, de la Ferté Saint-Aubin, le Bouillon-Université d’Orléans, Cent soleils et le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv se réunissent pour vous proposer une programmation thématisée et éclectique. Plus d’information sur [www.moisdudoc.com](https://moisdudoc.com/) _Ouverte il y a 30 ans en plein quartier latin, la quincaillerie BricoMonge fut un haut lieu de sociabilité. À l’heure de l’inventaire et des comptes, Samuel_ _accompagne son père dans les derniers moments du magasin. Et cherche à comprendre ce qui a amené cet ancien de la Gauche prolétarienne, intellectuel diplômé, à vendre des clous._ En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Projection : Mon père et les clous de Samuel Bigiaoui (France, 2017, 1h25), en présence du réalisateur. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

