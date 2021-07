Toulouse École supérieure d'audiovisuel - ESAV Toulouse Le Mois du film documentaire 2021 École supérieure d’audiovisuel – ESAV Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à École supérieure d'audiovisuel – ESAV

### Le mois du film documentaire, 22e edition Partageant la passion du cinéma en général et du documentaire en particulier, les professionnels des salles de cinéma, des écoles, des établissements sociaux, des centres culturels, des établissements pénitentiaires, sont plus nombreux chaque année à partager l’envie de faire un focus sur le documentaire de création dans notre territoire. C’est sans compter les [bibliothèques de Toulouse](https://www.bibliotheque.toulouse.fr) qui ont à cœur de défendre ce patrimoine cinématographique. Médiateurs de la notion de documentaire, les professionnels des bibliothèques travaillent avec dynamisme et vitalité à proposer, pendant tout le mois de novembre, une vaste sélection de films de qualité et souvent méconnus, extraits de leurs propres collections. Tissant des liens ambitieux, les programmateurs vous invitent à découvrir une riche palette de films documentaires pour cette vingt-deuxième édition du **Mois du film documentaire.** **** ### Plus d’infos Retrouvez le programme toulousain complet sur [moisdudoc.com](https://moisdudoc.com/programme/tout-le-programme/complet) ![]() ### Infos pratiques Du 1er au 30 novembre 2021 Culture École supérieure d’audiovisuel – ESAV 56 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse

