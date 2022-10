Le mois du film documentaire Catégorie d’évènement: île de France

Le mois du film documentaire, 1 novembre 2022, . Du mardi 01 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

. gratuit

Une invitation à vaciller devant la beauté du monde et ses fracas ! Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde, à retrouver dans de nombreuses bibliothèques parisiennes. Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du film documentaire réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques ! Nommer cette édition « Vacillements », c’est mettre en lumière ce qu’il se passe dans les séances du Mois du doc, l’émotion que les films suscitent, le regard qu’ils invitent à partager. Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts, portraits intimes… Assistez à des centaines de projections de films documentaires sur des thématiques variées. Comme chaque année, les bibliothèques parisiennes sont nombreuses à participer à cette opération nationale. De la séance en salle de cinéma ou en bibliothèque à la projection dans un cadre insolite, le Mois du film documentaire rassemble chaque année plus de 150 000 spectateurs : rendez-vous en novembre ! Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

Mois du film documentaire 2022

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le mois du film documentaire 2022-11-01 was last modified: by Le mois du film documentaire 1 novembre 2022

Paris