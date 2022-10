Le Mois du Documentaire: Soirée d’ouverture, 1 novembre 2022, .

Le Mois du Documentaire: Soirée d’ouverture



2022-11-01 20:30:00 – 2022-11-01

Durant le mois de novembre, découvrez des documentaires inédits, accompagnés de rencontres et d’animations.

Un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. « Moonage Daydream » est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie.

Durant le mois de novembre, découvrez des documentaires inédits, accompagnés de rencontres et d’animations.

Un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. « Moonage Daydream » est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie.

dernière mise à jour : 2022-10-21 par