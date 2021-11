LE MOIS DU DOCUMENTAIRE-CINÉ DÉBAT : LA TERRE DU MILIEU Revigny-sur-Ornain, 25 novembre 2021, Revigny-sur-Ornain.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE-CINÉ DÉBAT : LA TERRE DU MILIEU Revigny-sur-Ornain

2021-11-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-25 22:30:00 22:30:00

Revigny-sur-Ornain Meuse Revigny-sur-Ornain

CINÉ-DÉBAT en COPARY

La terre du milieu .

Documentaire de 2020 (56 min) – Tous publics

Réalisatrice : par Juliette Guignard

GRATUIT – suivi d’un débat avec la réalisatrice

Les bibliothèques meusiennes et des collectivités, comme la COPARY, accompagnées par la bibliothèque départementale et l’association IMAGE’EST participent au Mois du film documentaire. Au programme cette année 10 films et 16 projections gratuites dans tout le département, accompagnés de rencontres avec les réalisateurs et invités (https://camelia55.meuse.fr/mois-du-doc).

Nouveauté : les films seront accessibles le jour J en streaming via une plateforme de ecinéma et plusieurs rencontres d’après-séances seront retransmises en live !

L’histoire :

Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre soin de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes que leur impose l’école.

Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VwGIUGjimOM&t=2s

Réservation fortement conseillée au 03 29 78 79 92 ou à culture@copary.fr

En partenariat avec la commune de Revigny/O

Plus de renseignements : ou www.copary.fr ou https://www.facebook.com/cultureencopary/

Revigny-sur-Ornain

dernière mise à jour : 2021-11-16 par