Le mois du doc : “Retour à domicile” Bourg-Blanc, 20 novembre 2021, Bourg-Blanc.

Le mois du doc : “Retour à domicile” 2021-11-20 – 2021-11-20 Place de l’Étang Mairie

Bourg-Blanc Finistère Bourg-Blanc

Un généraliste vient de prendre sa retraite. Enfin, il aurait pu. Il va coordonner les soins entre l’hôpital local et les gens chez eux. Aujourd’hui avec sa petite équipe il reprend du service. Je me fonds dans leurs pas, dans les dédales d’une société vieillissante et inquiète. Je dessine une société rurale confrontée au changement, à l’évolution de l’hôpital public et de la médecine de campagne. Si la réponse de l’hospitalisation à domicile est immédiatement séduisante, la réalité de terrain est complexe. Qu’allons-nous devenir, nos anciens et nous ?

mediatheque-bourgblanc@orange.fr +33 2 98 84 54 42

