Le mois du doc – Projection l’énergie positive des dieux

Le mois du doc – Projection l’énergie positive des dieux, 27 novembre 2022, . Le mois du doc – Projection l’énergie positive des dieux



2022-11-27 – 2022-11-27 Film coup de cœur de Comptoir du Doc en tournée régionale. Rencontre avec la réalisatrice Laetita Moller. De jeunes autistes talentueux et décalés, un éducateur musicien passionné, cela donne un cocktail

Percutant : rage, poésie, énergie, puissance sont au programme de ce film à voir absolument !

Vous en ressortirez conquis, bouleversés et avec l’envie furieuse de danser et vibrer. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville