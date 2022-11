Le Mois du Doc Marseille 1er Arrondissement, 5 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

2022-11-05 – 2022-11-05

S’engager pour agir sur le cours des choses, sur l’activité individuelle et collective de la cité future (Antonio Gramsi), c’est prendre une voie, choisir un chemin. Choisir sa vie, une forme d’expression pour rester fidèle à soi-même, quitte à se démarquer du contexte, c’est une manière de s’affirmer et d’être présent. Dédiée à tous les résistants qui n’ont pas tué Peter Pan (KKC Orchestra, Swing it), cette programmation, qui utilise les humbles mais puissants moyens de ce média que constitue le documentaire, s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir cette sélection 2022, par affinité ou par curiosité.



• Projections à L’Alcazar



SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H30

> salle de conférence

Dima Punk !

Film de Dominique Caubet, 2019, 62 min.

Stof a choisi d’être un punk à Casablanca et de garder sa crête envers et contre tout. Il nous guide dans son univers décalé. Restera-t-il Dima Punk, punk toujours ?

En présence de la réalisatrice.



SAMEDI 5 NOVEMBRE À 17H

> salle de conférence

Les badgirls des musiques arabes, du 8e siècle à nos jours

Film de Jacqueline Caux, 2019, 80 min.

Le film évoque le destin des « Bad Girls » des musiques arabes, qui ont su revendiquer leur art, à travers les âges, défiant les diktats de la religion, de la famille et de la société.

En présence de la réalisatrice.



SAMEDI 12 NOVEMBRE À 14H

> salle de conférence

Retour à Reims (fragments)

Film de Jean-Gabriel Périot, 2021, 83 min.

À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, le film raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français depuis les années 50. Projection suivie d’un débat avec Emmanuelle Koenig, documentaliste.



MERCREDI 16 NOVEMBRE À 17H30

> salle de conférence

Hedy Lamarr,

from extase to wifi

Film de Alexandra Dean, 2017, 86 min.

Grande actrice hollywoodienne, Hedy Lamarr était une scientifique insoupçonnée qui inventa un système de codage des transmissions à l’origine du GPS.

Projection suivie d’un débat sur la place des femmes en sciences avec l’association Femmes & Sciences.



VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H

> auditorium

Carole et Delphine, insoumuses

Film de Callisto McNulty, 2021, 68 min.

Un hommage puissant à deux militantes, l’une vidéaste et l’autre actrice, qui nous plonge dans leurs combats radicaux, teintés d’insolence et d’humour, au coeur du « féminisme enchanté » des années 1970.



SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H30

> salle de conférence

Rock Against Police

Film de Nabil Djedouani, 2019, 30 min.

Ce court-métrage revient sur un épisode méconnu du militantisme du début des années 1980 : la série de concert Rock Against Police (RAP).

En présence du réalisateur.



MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17H30

> salle de conférence

Monsieur Deligny, vagabond efficace

Film de Richard Copans, 2019, 95 min.

Biographie de Fernand Deligny, dont le désir de cinéma va croiser son activité d’accueil d’enfants autistes. Deligny a inventé des lieux de vie permettant aux enfants et adolescents d’échapper à l’enfermement.

En présence du réalisateur Richard Copans.



VENDREDI 25 NOVEMBRE À 17H30

> salle de conférence

Chronique de la Terre Volée

Film de Marie Dault, 2020, 91 min.

À Caracas, les habitants des bidonvilles, peuvent obtenir la propriété de la terre en échange de l’histoire de la vie dans le quartier, permettant la régularisation d’immenses zones d’occupation sauvage.

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice.



SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H

> salle de conférence

En nous

Film de Régis Sauder, 2021, 99 min.

Dix ans après La Princesse de Clèves, les anciens élèves du lycée Diderot se retrouvent, les souvenirs se mélangent aux récits de leur vie et des obstacles à surmonter.

En présence du réalisateur.



MERCREDI 30 NOVEMBRE À 17H30

> salle de conférence

Stéphane Hessel, sisyphe heureux

Film de Thierry Neuville et Sophie Lechevalier, 2010, 52 min.

À l’occasion de la sortie de la bande dessinée Indignez-vous ! La violente espérance de Stéphane Hessel, retour sur le destin de cet homme, ancien résistant qui a dédié sa vie à l’humanité, jusqu’à l’incroyable épopée de son petit livre Indignez-vous !

Projection suivie d’une rencontre avec les auteurs de la BD Frédéric Debomy et Lorena Canottiera, en présence d’Anne Hessel, sa fille, et des éditions Indigène.





• Projection à la Médiathèque Salim Hatubou



JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H

> auditorium

Ceci est une belle carte postale

Film de Fatima Sissani, 2022, 97 min.

Au plan d’Aou, les tours ont disparu. Aujourd’hui ça ressemble à un quartier résidentiel, tranquille avec ses petits immeubles, ses maisons, sa médiathèque. Mais est-ce que ça suffit à rendre les gens heureux ?

En présence de la réalisatrice.

Rendez-vous dans le réseau des bibliothèques de Marseille pour Le Mois du Doc.

https://www.bmvr.marseille.fr/

