2022-11-03

Ctes-d’Armor Dans le cadre du mois du doc, projection du film Les Gueules bleues de Guerlédan au Cinébreiz à 20h30 en présence du réalisateur. En Bretagne en 2015, la mise en assec du barrage hydroélectrique de Guerlédan dévoila la vallée et ses carrières d’ardoises, parfois accrochées au flanc des escarpements. Au milieu de carrières, abris et masures, Jean-Luc Chevé a recueilli les témoignages de petits enfants de carriers, narrant leurs labeurs et leurs vies sociales. Pendant ce temps, le barrage est ausculté et restauré. Org. Ty Films / Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Trémargat

