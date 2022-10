Le mois du doc | Les Charbons ardents

2022-11-16 19:30:00 – 2022-11-16 Dans le cadre du mois du doc, projection du film Les Charbons ardents à L’auberge À la belle étoile à 19h30 en présence de la réalisatrice. Que signifie devenir un homme aujourd’hui? Ils ont entre 16 et 19 ans, grandissent en lycées professionnels et interrogent les normes et les codes de la virilité : la place sociale et le monde du travail qui les attend, les relations entre garçons, l’amour. Du social à l’intime on est immergé dans la construction du masculin, dans la « fabrique du garçon ». Org. Ty Films / Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor dernière mise à jour : 2022-10-20 par

