Le mois du doc | L’Enchanteur en chantier Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Trémargat

Le mois du doc | L’Enchanteur en chantier Trémargat, 30 novembre 2022, Trémargat. Le mois du doc | L’Enchanteur en chantier

5 routes des écoles Auberge À la belle étoile Trémargat Ctes-d’Armor Office de tourisme du Kreiz Breizh Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles

2022-11-30 – 2022-11-30

Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles

Trémargat

Ctes-d’Armor Trémargat Dans le cadre du mois du doc, projection du film L’Enchanteur en chantier à L’auberge À la belle étoile à 19h30 en présence du réalisateur. A Lizio, village breton assis sur le granit, sévit un artiste magnétique et fantasque. Robert Coudray, plus connu sous le nom de poète ferrailleur, a créé un lieu onirique et féérique dans lequel il expose de manière frénétique ses automates et ses constructions. Le décès brutal de son fils aurait pu briser ses élans. Mais il n’a fait que renforcer son ardeur au travail et sa folie des grandeurs. Sa douleur est devenue un nouveau moteur à ses créations. Org. Ty Films / Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor https://www.tyfilms.fr/ Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Trémargat

dernière mise à jour : 2022-10-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Trémargat Autres Lieu Trémargat Adresse Trémargat Ctes-d'Armor Office de tourisme du Kreiz Breizh Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Ville Trémargat lieuville Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Trémargat Departement Ctes-d'Armor

Trémargat Trémargat Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tremargat/

Le mois du doc | L’Enchanteur en chantier Trémargat 2022-11-30 was last modified: by Le mois du doc | L’Enchanteur en chantier Trémargat Trémargat 30 novembre 2022 5 routes des écoles Auberge À la belle étoile Trémargat Ctes-d'Armor Office de tourisme du Kreiz Breizh Ctes-d'Armor Trémargat

Trémargat Ctes-d'Armor