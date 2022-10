Le mois du doc | La Carotte et le béton

2022-11-11 – 2022-11-11 Dans le cadre du mois du doc, projection du film La Carotte et le béton à L’auberge À la belle étoile à 19h30 en présence du réalisateur. Un collectif de jeunes promoteurs de l’agriculture urbaine s’installe au Blosne, un quartier populaire de Rennes, avec une mission ambitieuse: retisser des liens entre les habitants, la nature et une nourriture saine. Pour y parvenir, ils installent, non sans mal, ni plus ni moins qu’une ferme entre les tours ! Mais la ferme réussira-t-elle son implantation ? Pourquoi la Ville de Rennes mise-t-elle tant sur ce projet? Et c’est quoi l’agriculture urbaine? Org. Ty Films / Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor dernière mise à jour : 2022-10-20 par

