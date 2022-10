« Le mois du doc » au Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-11-05 17:00:00 – 2022-11-05 19:00:00

Haute-Vienne rue Chavaud Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh Samedi 5 novembre à partir de 17h. Un événement GRATUIT proposé dans le cadre du Mois du Doc ! Places limitées, réservation et infos : 05 55 00 67 73 / contact@museejardins-sabourdy.fr Le musée Cécile Sabourdy renoue avec la projection-vidéo au sein de ses espaces et vous propose une journée spéciale avec trois films documentaires.

Rencontrez une collectionneuse de photos décalée, suivez l’enquête étrange tentant de décrypter (enfin) la langue des oiseaux, partez pour une chasse aux papillons sur une île japonaise peuplées d’esprits et de traditions toujours vivantes…

Séances gratuites, à piocher au choix ou à regarder en intégralité !

En bonus, petites pauses entre les films autour d’un buffet (thé, café, pop corn) et présentation de l’exposition « L’arbre, poète endormi », par Stéphanie Birembaut – directrice du musée. Programme :

> 17h00 : Les Sidérantes (https://imagesdelaculture.cnc.fr/-/siderantes-les-) De Christine Baudillon – 1998- 27 minutes

Plongée fantastique et fantasmatique dans l’univers de Madeleine Millot-Durrenberger, collectionneuse de photographies.

> 18h00 : Langue des Oiseaux (https://imagesdelaculture.cnc.fr/-/langue-des-oiseaux) De Erik Bullot – 2021 – 54 minutes

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=xWVikFb_afE

Embarquement pour une exploration aussi poétique que scientifique : un monde où curieux, musiciens, artistes, universitaires traquent les vocalises des oiseaux pour enfin les comprendre…

> 19h30 : Milieu (https://imagesdelaculture.cnc.fr/-/milieu) De Damien Faure – 2015 – 53 minutes

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ZBVsSB2xQRo

Sur l'île japonaise de Yakushima, un typhon approche, un promeneur chasse les insectes avec un filet à papillon. Dans la forêt, il croise les habitants qui expriment leur respect envers les dieux peuplant la montagne. Une question s'esquisse en filigrane : comment comprendre la nature ?… Projection suivie d'une traversée de l'exposition « L'arbre, poète endormi ».

