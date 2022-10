Le mois du Doc au Méliès Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Melle

Le mois du Doc au Méliès Melle, 1 novembre 2022, Melle. Le mois du Doc au Méliès

Cinéma le Méliès Place Bujault Melle Deux-Svres Place Bujault Cinéma le Méliès

2022-11-01 – 2022-11-30

Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle

Deux-Svres Le mois du Doc au Méliès à Melle Du 1er au 30 novembre Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde ! Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts portraits intimes… Des centaines de projections de films documentaires sur des thématiques variées, partout en France et dans le monde ! Programmation à retrouver en ligne et au cinéma

lemelies-melle.info Le mois du Doc au Méliès à Melle Du 1er au 30 novembre Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde ! lemelies-melle.info +33 5 49 29 15 83 Pixabay

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Place Bujault Cinéma le Méliès Ville Melle lieuville Place Bujault Cinéma le Méliès Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Le mois du Doc au Méliès Melle 2022-11-01 was last modified: by Le mois du Doc au Méliès Melle Melle 1 novembre 2022 Cinéma le Méliès Place Bujault Melle Deux-Svres Deux-Svres Melle

Melle Deux-Svres