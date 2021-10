Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Le Mois du Doc “Ahlan Wa Sahlan” en (VO) Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne Documentaire de Lucas Vernier à 20h30.

En 2009, je filme en Syrie. Renouant les fils d’une mémoire familiale qui remonte au temps du Mandat français, je me lie à des familles syriennes de Palmyre. En 2011 surgit la Révolution, puis la violente répression du régime qui m’oblige à arrêter de tourner. 2019, je reprends la caméra pour retrouver ces hommes à qui j’avais dit «à bientôt »?

La séance sera en présence du réalisateur Lucas Vernier, en partenariat avec Écrans 47.

+33 5 53 84 38 91

