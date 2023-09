Le Mois du doc 2023 dans les bibliothèques de Paris Catégorie d’Évènement: ile de france Le Mois du doc 2023 dans les bibliothèques de Paris, 2 novembre 2023, . Le jeudi 30 novembre 2023

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc, rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde, fait escale dans les bibliothèques de la Ville de Paris. Chaque année, les bibliothèques participent à cette invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le film documentaire auprès d’un large public. Tout le mois de novembre, une douzaine de bibliothèques vont proposer des projections accompagnées de rencontres autour du thème retenu cette année : Prendre la parole ! Le Mois du doc repose sur un principe de liberté de participation et de programmation pour ces structures. Ce principe de fonctionnement fait la réussite de l’événement : chacune imagine un programme thématique, choisit les films et organise ses séances, en toute autonomie ou bien en s’appuyant sur les propositions d’Images en bibliothèques. Bibliothèques participantes : François Truffaut (1er) , Buffon (5e), Françoise Sagan (10e), Parmentier (11e), Saint-Eloi (12e), Jean-Pierre Melville (13e), Marguerite Yourcenar (15e), Vaugirard (15e), Goutte d’or (18e), Lévi-Strauss (19e). Les bibliothèques de la Ville de Paris Contact : +33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

