LE MOIS DU DOC, 5 novembre 2022, .

LE MOIS DU DOC



2022-11-05 – 2022-11-26

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre, à l’occasion du « Mois du doc », rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !

Cette édition s’intitule « Vacillements » afin de mettre en lumière ce qu’il se passe dans les séances du « Mois du doc », l’émotion que les films suscitent, mais aussi le regard qu’ils invitent à partager.

Dans le cadre de cette manifestation nationale, la MAG vous a concocté durant tout le mois de novembre, un ensemble d’évènements afin de découvrir ou redécouvrir cette variante du 7ème Art.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

> De 14h à 15h30

« La marche de l’empereur »

Projection du film documentaire réalisé par Luc Jacquet (2005-84 mn)

Chaque couple de manchots lutte contre les conditions extrêmes pour perpétuer l’espèce et protéger leur petit des nombreux obstacles et dangers qui les guettent.

Chaque année est un cycle qui voit la naissance d’un seul petit manchot , par couple, dont beaucoup n’atteindront pas l’âge adulte, voire n’auront pas la chance de naître.

Les parents alternent entre protection de l’oeuf puis du petit dans l’intérieur des terres (plus stable et protégé que la banquise).

Des kilomètres de marche sont alors nécessaires pour utiliser les avantages de ces deux territoires alors que le manchot, bien plus à l’aise dans l’eau, est incapable de voler et se déplacer avec difficulté sur le continent.

> A partir de 9 ans

> Projection suivie d’un atelier bruitage

>16h

« Atelier bruitage » – Par Ysolde Bouchet de Mowat Films

Un groupe de 15 enfants et jeunes pourront découvrir en quoi consiste le métier de bruiteur au cours de cet atelier de 2 heures. Après avoir visionné le documentaire, ils analyseront, avec l’intervenante, la place du son au sein de ce film et veeront en quoi consiste plus particulièrement le bruitage. Puis viendra le temps de la pratique où les enfants pourront, par petits groupes, proposer un bruitage en direct d’une séquence du film.

Ysolde Bouchet, qui animera l’atelier, est réalisatrice de courts métrages. Elle travaille à divers postes dans le milieu audiovisuel, elle est à l a fois Journaliste Reporter d’Images -JRI-, assistante réalisatrice et régisseuse) et connaît bien l’ensemble des métiers du milieu cinématographique, une passion qu’elle se plaît à transmettre aux jeunes et aux moins jeunes dans le cadre d’ateliers et de cours d’analyse filmique.

> A partir de 9 ans

> Places limitées à 15 participants

SAMEDI 12 NOVEMBRE

De 15h à 16h30

» Atelier « Analyse d’un film »

Par Bernard Palacio , réalisateur de courts métrages, écrivain, peintre, intervenant à l’école de réalisation La Poudrière et La Fabrique association

Lire un film n’est pas si aisé qu’on le pense. Par exemple, au cinéma le temps est rarement le temps réel, il est reconstitué par ellipse, à travers des extraits de films classiques et d’aujourd’hui, cet atelier donne un aperçu des techniques cinématographiques qui permettent de raconter un récit : le temps, le plan, la séquence, les cadres, les mouvements de caméra, le montage, la bande son…

Durant cet atelier pratique, chaque participant imaginera, sur de petites feuilles, une histoire que l’on pourra filmer et visionner directement sur l’ordinateur.

> A partir de 6 ans

> Places limitées à 20 participants

>17h

« Honeyland, la femme aux abeilles »

Projection du film documentaire réalisé par Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov (2020-86 mn)

Ce documentaire sublime a été primé dans les plus grands festivals et nommé aux Oscars.

Il dresse un magnifique portrait à la photographie somptueuse, un récit au coeur des problématiques écologiques contemporaines.

Hatidze est l’une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la Nature.

> Tout public

SAMEDI 19 NOVEMBRE

> 17h

« Sing me a song »

Projection du film réalisé par Thomas Balmès (2020-99 mn)

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan.

Au pays du Bonheur, l’arrivée récente d’internet entraîne d’importants bouleversements.

Les rituels quotidiens des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction aux smartphones. Peyangki se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur We Chat d’une jeune chanteuse.

Succombera t-il à la romance et aux tentations de la ville ou restera t-il au monastère?

> Tout public

> Projection suivie d’un apéritif avec discussions et échanges autour du film

SAMEDI 26 NOVEMBRE

> 18h15 – Cinéma Le Travelling AGDE-

» La Combattante »

Présentation et projection du film documentaire

Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour.

Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et compléter leur dossier de demandeur d’asile. Malgré son âge, elle met à contribution son savoir et le travail de toute une vie de recherche, pur mener son combat.

> Discussion en présence de la réalisatrice Camille Ponsin

> Tout public,

> Sur réservation auprès du Travelling – Tarif en vigueur

