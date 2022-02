Le Mois Droits des Femmes Miramas Miramas

MOIS DES DROITS DES FEMMES Dans le cadre de la journée internationale 1er Mars > 1er Avril 2022 Des animations et moments de sensibilisation, en partenariat avec l'association Femmes Solidaires et de nombreux acteurs locaux (Scènes et Cinés, les centres sociaux de la ville, l'association ACCAP, le Conseil Municipal des Jeunes…) Au programme : soirées Cinéma/débat, expositions, ateliers artistiques, initiation self défense, concours de pétanque, concours de dessins, sortie culturelle… Programme complet sur miramas.fr Événement soumis aux directives sanitaires en vigueur

Miramas avenue de la république 13140 miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T12:30:00 2022-03-04T13:30:00;2022-03-05T12:30:00 2022-03-05T13:30:00;2022-03-06T08:30:00 2022-03-06T09:00:00;2022-04-01T08:30:00 2022-04-01T19:00:00

Détails Autres Lieu Miramas Adresse avenue de la république 13140 miramas Ville Miramas lieuville Miramas Miramas Departement Bouches-du-Rhône

