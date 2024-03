Le mois des possibles Centre social du Château de l’Horloge Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

Le mois des possibles est une programmation d’animations, et d’expositions dont l’objectif est vivre mieux ensemble.

Cette année, le choix a été de mettre à l’honneur la laïcité avec l’accueil de l’exposition du grand livre de la laïcité durant 10 jours

Un mois d’actions, de rencontres, d’échanges, d’expo et d’événements pour parler de tolérance, d’inclusion, de solidarité, de nos différences et de nos complémentarités, bref, du vivre-ensemble.



Au programme des après-midis consacrés aux jeux, la table des cheffes pour partager des plats venus des quatre coins du monde, des Olympiades placées sous le signe du sport et de la fraternité, une expo sur le Grand livre de la laïcité, et une visite du Camp des Milles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-04-25

Centre social du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionchdh@gmail.com

