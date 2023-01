Le Mois des Climats Beaune, 2 juin 2023, Beaune .

Le Mois des Climats

2023-06-02 09:00:00 – 2023-07-16 23:00:00

EUR 0 20 Le Mois des Climats, c’est un festival de rendez-vous, du 2 juin au 16 juillet 2023, gratuits ou à prix réduit :

> De nombreuses visites de domaines et dégustations : vignerons et maisons de vins vous proposent des dégustations spécialement conçues pour le Mois des Climats, à prix réduits ou gratuits.

> Des balades et visites guidées inédites : Parcourir les Climats en randonnée, en vélo ou lors des visites guidées « underground » qui dévoilent les caves historiques et autres lieux de patrimoine bien gardés à Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin…

> Des conférences et expositions pour révéler des trésors d’archives ou les secrets de l’histoire des Climats et de la vigne en Bourgogne.

> Des rendez-vous surprenants… pour un jeu de piste au cœur des vignes ou des concerts et spectacles aux accents vineux. C’est le moment de rester curieux !

Programme complet sur https://www.climats-bourgogne.com/

+33 3 80 20 10 40 https://www.climats-bourgogne.com/

dernière mise à jour : 2023-01-25 par