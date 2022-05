Le Mois des Climats au Château de Meursault Meursault Meursault Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Meursault Côte-d’Or Meursault A l’occasion du mois des Climats, nous vous invitons à découvrir et comprendre les Climats de Bourgogne grâce à une immersion gustative dans les vignes du Château de Meursault.

Ce sera l’occasion de déguster 3 vins, dont celui issu de la parcelle dans laquelle nous nous trouverons.

Les enfants pourront accompagner leurs parents avec une dégustation de sirops.

