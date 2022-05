LE MOIS DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LE MOIS DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE AIX EN PROVENCE, 1 mai 2022, Aix-en-Provence. LE MOIS DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE

du dimanche 1 mai au mardi 31 mai à AIX EN PROVENCE

Après deux éditions quasiment numériques – en raison de la pandémie de Covid-19 – le Mois de l’Europe revient sur le terrain pour cette 22e édition avec 43 événements programmés en mai. Avec la volonté, plus que jamais dans le contexte international actuel, de renforcer l’identité européenne en créant des ponts entre les cultures. Danse, littérature, expositions, parcours dans la ville, conférences & débats, concerts ou encore cinéma composent cette programmation riche en rendez-vous. Au plus proche de chacun, les acteurs qui font vivre le sentiment européen à Aix-en-Provence se sont mobilisés en composant un programme dense qui invite à découvrir et à réfléchir. Pour la première fois, des propositions s’adressent aux jeunes de toutes les tranches d’âge : dès la crèche, dans les écoles, les collèges, les lycées, l’université… Et parmi les nouveautés, à noter la participation des Rencontres du 9e Art, du théâtre du Bois de l’Aune, du musée Granet, ou encore de la Lipaix. Programme complet sur ce lien : [https://www.aixenprovence.fr/Programme-du-Mois-de-l-Europe-2022](https://www.aixenprovence.fr/Programme-du-Mois-de-l-Europe-2022)

ENTREE LIBRE ET ENTREE PAYANTE SELON LES EVENEMENTS. SE REFERER AU PROGRAMME COMPLET CONSULTABLE SUR LE LIEN

Danse, littérature, expositions, parcours dans la ville, conférences & débats, concerts ou encore cinéma composent cette programmation riche en rendez-vous. AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T23:45:00;2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T23:45:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T23:45:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T23:45:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T23:45:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T23:45:00;2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T23:45:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T23:45:00;2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T23:45:00;2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T23:45:00;2022-05-11T08:00:00 2022-05-11T23:45:00;2022-05-12T08:00:00 2022-05-12T23:45:00;2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T23:45:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T23:45:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T23:45:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T23:45:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T23:45:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T23:45:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T23:45:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T23:45:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T23:45:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T23:45:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T23:45:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T23:45:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T23:45:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T23:45:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T23:45:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T23:45:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T23:45:00;2022-05-30T08:00:00 2022-05-30T23:45:00;2022-05-31T08:00:00 2022-05-31T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu AIX EN PROVENCE Adresse AIX EN PROVENCE Ville Aix-en-Provence lieuville AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

LE MOIS DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE AIX EN PROVENCE 2022-05-01 was last modified: by LE MOIS DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE 1 mai 2022 aix en provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône