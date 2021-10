LE MOIS DE L’ESS – Troc plantes Salle de Vic, 20 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

LE MOIS DE L’ESS – Troc plantes

Salle de Vic, le samedi 20 novembre à 14:00

**La Ville de Castanet-Tolosan organise pour la première fois, et en lien avec de nombreuses structures du territoire, le Mois de l’Economie sociale et solidaire.** Novembre sera donc riche de nombreuses animations et rencontres autour de l’économie sociale et solidaire, un secteur parfois méconnu mais ô combien essentiel à notre société ### **Troc de plantes** L’occasion de vider son jardin des plantes qui ont pris de l’ampleur voire envahissantes, de partager ses coups de coeur en bouturant les plantes que l’on apprécie particulièrement. Basée sur l’échange et le don, cette manifestation conviviale est ouverte à tous. Consignes pour les exposants : les boutures sont de préférence racinées, identifiées et en contenants, mais d’autres plantes peuvent être simplement à racines nues. Quant aux graines il vaut mieux qu’elles soient étiquetées avec date de récolte. **Organisé par Sève de Cocagne** **Infos : [contact@sevedecocagne.org](mailto:contact@sevedecocagne.org)** Programme complet du mois de l’ESS sur [[https://urlz.fr/gH8q](https://urlz.fr/gH8q)](https://urlz.fr/gH8q)

Salle de Vic Route d’Escalquens, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Grande Bordé Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00