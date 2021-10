Castanet-Tolosan La Halle Castanet-Tolosan, Haute-Garonne LE MOIS DE L’ESS – Monnaie locale La Halle Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

**La Ville de Castanet-Tolosan organise pour la première fois, et en lien avec de nombreuses structures du territoire, le Mois de l’Economie sociale et solidaire.** Novembre sera donc riche de nombreuses animations et rencontres autour de l’économie sociale et solidaire, un secteur parfois méconnu mais ô combien essentiel à notre société ### Présentation de la monnaie locale “Sol Violette” **Par** Sol Violette et Le Grenier pendant le marché Programme complet du mois de l’ESS sur [[https://urlz.fr/gH8q](https://urlz.fr/gH8q)](https://urlz.fr/gH8q) Présentation de la monnaie locale “Sol Violette” La Halle Place Gaspard de Fieubet, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

