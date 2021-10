LE MOIS DE L’ESS – Conférence Salle du Lac, 5 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

LE MOIS DE L’ESS – Conférence

Salle du Lac, le vendredi 5 novembre à 20:30

Le Grenier organise pour la Coopérative de financement Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS) une conférence sur le thème : _« L’Economie Sociale et Solidaire, prêt de chez vous et à votre portée »_ En présence de Patrick Mignon, élu en charge de l’ESS à Castanet. La conférence débat se fera en 3 temps : une information sur l’ESS en général, une information sur ce qu’est la coopérative IéS et comment elle agit, et enfin 1 ou 2 exemples concrets de projets financés sur le Sicoval. IéS, basée à Ramonville, finance depuis plus de 20 ans par l’épargne citoyenne. Elle accompagne dans toute la Région Occitanie des projets créant des emplois locaux au sein de structures cherchant à apporter des réponses à différents enjeux sociaux ou environnementaux. IéS est soutenue par différentes collectivités territoriales, dont le Sicoval, la région Occitanie, la CU de Toulouse. Au plaisir de vous y rencontrer N’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous NOTA : toujours dans le cadre du Mois de l’ESS, le Grenier organise d’autres événements : * accueillir le café bricole de la Rafistolerie le 19 * une rencontre avec le Tremplin autour du Travail Solidaire le 25 * un café citoyen sur la monnaie complémentaire locale le Sol Violette pour voir à la déployer sur Castanet ! le 26 (+présence sur les marchés Plein Vent) Plus d’infos sur le [www.legrenier.cafe](http://www.legrenier.cafe) contact-info : [[ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe)](mailto:ressources@legrenier.cafe) – 07 77 04 96 29 pass obligatoire

entrée libre, contrôle du pass sanitaire

“L’économie sociale et solidaire, prêt de chez vous et à votre portée”

Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:30:00