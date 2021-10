LE MOIS DE L’ESS – Café Bricol’ Le Grenier, 19 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

Le Grenier, le vendredi 19 novembre à 18:00

La Ville de Castanet-Tolosan organise pour la première fois, et en lien avec de nombreuses structures du territoire, le Mois de l’Economie sociale et solidaire.** Novembre sera donc riche de nombreuses animations et rencontres autour de l’économie sociale et solidaire, un secteur parfois méconnu mais ô combien essentiel à notre société ### Café Bricol’ qu’est-ce que c’est ? L’idée est de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée en se réunissant pour apprendre collectivement des savoir-faire de base en bricolage, tout en passant un moment de convivialité avec des personnes de tous âges et de tous horizons, partageant des valeurs communes. Chaque participant peut amener des objets ou des vélos à réparer, quelsques outils et autre matériel de couture pour essayer de revaloriser ensemble ce qui peut l’être … Il n’y a pas vraiment d’expert : on ne peut jamais être sûr de repartir avec un objet en bon état de marche ! Vous trouverez aussi : une friperie gratuite, des ateliers brico-récup ludiques et créatifs, une petite buvette. plus d’infos : @larafistolerie31 – [www.larafistolerie.org](http://www.larafistolerie.org) [[contact@larafistolerie.org](mailto:contact@larafistolerie.org)](mailto:contact@larafistolerie.org) **La Rafistolerie** Programme complet du mois de l’ESS sur [[https://urlz.fr/gH8q](https://urlz.fr/gH8q)](https://urlz.fr/gH8q)

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



