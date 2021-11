Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire Mijoteuse, 9 novembre 2021, Colomiers.

Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire

du mardi 9 novembre au samedi 27 novembre à Mijoteuse

Tout au long du mois de novembre, la Ville de Colomiers à travers sa Mijoteuse vous propose plusieurs rendez-vous autour de l’économie sociale et solidaire. Venez découvrir, apprendre et échanger sur ces projets issus des principes de **solidarité** et d’**utilité sociale**. Que vous soyez porteur de projet ou simplement intéressé par le sujet, ces rencontres sont faites pour vous ! * **Groupe de parole “Les émotions, les exprimer, les gérer”** **Mardi 9 novembre de 14h30 à 16h30, La Mijoteuse** Animé par l’association Xperience Pro * **Conférence “Comment foirer son burn-out” Mercredi 10 novembre de 18h à 20h30, La Mijoteuse** Animée par Mathilde Pallas et les associations Recentrage et Hypersens * **Innov’ Meeting : rencontre entre porteurs de projets et usagers** **Mardi 16 novembre de 17h30 à 19h, Café associatif Au Terminus des Prétentieux** Animées par e-BikeFab (Électrifier son vélo) et par Le Jardin d’Anna * **Conférence “Agir en faveur de la réduction des déchets” Mercredi 24 novembre de 18h à 20h30 La Mijoteuse** Animée par Famille Zéro Déchet et Pagus AB * **Conférences “Repenser écologiquement nos produits du quotidien”** **Jeudi 18 novembre de 18h à 20h, La Mijoteuse** * **Le Village des Alternatives accueille** **”La Fête des Bons Plans”** **Samedi 27 novembre de 15h à 19h, Salle Pierre Satgé** Intervenants : Xperience Pro, Recentrage, Hypersens, E-bikeFab, Le Jardin d’Anna, Famille Zéro Déchet, Pagus AB, Le Cercle des Bistrotiers Humanistes, Occi’tiny, Pro’Solidaire, Repair’café Colomiers, Plantes en Folie et Mathilde Pallas Le nombre de place est limité, n’hésitez pas à la réserver auprès de La Mijoteuse **Détails sur le lieu**: Mijoteuse Terminus de prétentieux Salle Pierre-Satgé

Mijoteuse Salle Pierre-Satgé Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

