Le Mois de l'Allemagne Le Barp

Le Barp

Le Mois de l’Allemagne Le Barp, 18 septembre 2021, Le Barp. Le Mois de l’Allemagne 2021-09-18 – 2021-10-15 Médiathèque Municipale 32 Avenue des Pyrénées

Le Barp Gironde Dans le cadre du jumelage avec la ville de Brechen, nous organisons notre animation d’automne sur l’Allemagne.

Le Mois de l’Allemagne aura lieu à la médiathèque du 17 septembre au 17 octobre 2021.

Au programme :

• samedi 18 septembre à 11h : Séance de dédicace avec la chanteuse Anna-Marlene Bicking

• du 22 septembre au 16 octobre, 2 expositions vous attendent à la médiathèque, l’Allemagne, un portrait et les Contes de Grimm et salle Michel Ballion une exposition « L’amitié franco-allemande »

• mercredi 06 octobre à 15h, Monia Lyorit vient conter Grimm pour le jeune public (dès 5 ans)

• mercredi 13 octobre à 14h : Jeux de société autour du conte

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse Médiathèque Municipale 32 Avenue des Pyrénées Ville Le Barp lieuville 44.6055#-0.76963