Champagnole Jura EUR Séance 1 : de 20h30 à 21h30.

Séance 2 : de 21h30 à 22h30. Pendant 5 minutes, chaque participant tente de donner envie à la personne qui lui fait face de voir ou de lire sa science-fiction préférée. Les participants se déplacent de table en table, à la recherche du coup de foudre intergalactique ! Important : chaque participant doit venir avec son document de science-fiction préféré (livre, film, poésie, BD, etc…) A partir de 8 ans. Sur inscription (10 personnes par séance) Séance 1 : de 20h30 à 21h30.

