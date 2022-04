Le mois de la science-fiction – L’heure des robots, atelier laine cardée Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Le mois de la science-fiction – L’heure des robots, atelier laine cardée Champagnole, 8 avril 2022, Champagnole. Le mois de la science-fiction – L’heure des robots, atelier laine cardée Galerie éphémère 26 Rue Baronne Delort Champagnole

2022-04-08 09:30:00 – 2022-04-08 Galerie éphémère 26 Rue Baronne Delort

Champagnole Jura EUR Confection d’un petit robot en laine cardée pour partager un moment convivial et manuel en famille ou entre amis.

Alors les androïdes rêvent-ils de moutons en laine cardée ? Nous n’aurons peut-être pas la réponse mais nous essayerons de la trouver avec cet atelier piquant !

Gratuit, sur inscription. A partir de 10 ans. Nombre de places limités.

Durée : 2h. Le matériel est fourni Confection d’un petit robot en laine cardée pour partager un moment convivial et manuel en famille ou entre amis.

Alors les androïdes rêvent-ils de moutons en laine cardée ? Nous n’aurons peut-être pas la réponse mais nous essayerons de la trouver avec cet atelier piquant !

Gratuit, sur inscription. A partir de 10 ans. Nombre de places limités.

Durée : 2h. Le matériel est fourni Galerie éphémère 26 Rue Baronne Delort Champagnole

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Galerie éphémère 26 Rue Baronne Delort Ville Champagnole lieuville Galerie éphémère 26 Rue Baronne Delort Champagnole Departement Jura

Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/

Le mois de la science-fiction – L’heure des robots, atelier laine cardée Champagnole 2022-04-08 was last modified: by Le mois de la science-fiction – L’heure des robots, atelier laine cardée Champagnole Champagnole 8 avril 2022 Champagnole Jura

Champagnole Jura