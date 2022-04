Le mois de la science-fiction – L’heure des enfants pour les 3-5 ans Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Le mois de la science-fiction – L’heure des enfants pour les 3-5 ans Champagnole, 6 avril 2022, Champagnole. Le mois de la science-fiction – L’heure des enfants pour les 3-5 ans Galerie éphèmère 26 rue Baronne Delort Champagnole

2022-04-06 – 2022-04-06 Galerie éphèmère 26 rue Baronne Delort

Champagnole Jura EUR Lecture et confection d’une lampe magique.

Sur inscription. Nombre de places limités.

Durée : 2h

Matériel fourni. bibliotheque@champagnole.com +33 3 84 53 01 08 http://www.champagnole.fr/ Lecture et confection d’une lampe magique.

Sur inscription. Nombre de places limités.

Durée : 2h

Matériel fourni. Galerie éphèmère 26 rue Baronne Delort Champagnole

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Galerie éphèmère 26 rue Baronne Delort Ville Champagnole lieuville Galerie éphèmère 26 rue Baronne Delort Champagnole Departement Jura

Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/

Le mois de la science-fiction – L’heure des enfants pour les 3-5 ans Champagnole 2022-04-06 was last modified: by Le mois de la science-fiction – L’heure des enfants pour les 3-5 ans Champagnole Champagnole 6 avril 2022 Champagnole Jura

Champagnole Jura