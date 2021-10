Le mois de la Scandinavie dans les médiathèques Ville de Villenave d’Ornon, 6 novembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Durant les mois de novembre, les médiathèques vous invitent à découvrir la Scandinavie*. —————————————————————————————– ### Contes, musique, film, mythologie, les différents visages de cette belle région. ### **A la médiathèque d’Ornon** * **Samedi 13 novembre à 16 h** Contes scandinaves avec Jean-Christophe Rouquette. Adolescents et adultes * **Mercredi 17 novembre à 16 h** Heure du conte nordique : découvrez la mythologie scandinave. A partir de 6 ans * **Samedi 20 novembre à 14 h** Sieste musicale scandinave. ### **A la médiathèque les Etoiles** * **Samedi 6 novembre 15 h** Balade numérique en Scandinavie. Voyage immobile à la découverte des villes et paysages nordiques. Adultes * **Mercredi 10 novembre à 16 h et 16 h 45** Heure du conte nordique : histoires à découvrir en famille. A partir de 3 ans. * **Samedi 13 novembre à 11 h** Contes scandinaves avec Jean-Christophe Rouquette. Adolescents et adultes * **Samedi 20 novembre de 15 h à 17 h** Démonstration d’épées Vikings par l’Association le Lys et le Léopard Tout public à partir de 8 ans * **Mardi 23 novembre à 18 h** Sieste littéraire scandinave. Allongez-vous dans un transat et laissez-vous porter par les textes nordiques. Adultes * **Samedi 27 novembre 16h** Projection d’un film surprise scandinave. Jeune public à partir de 3 ans _* La Scandinavie (en danois : Skandinavien ; en norvégien : Skandinavia ; en suédois : Skandinavien) est une région historique et culturelle d’Europe du Nord constituée de trois monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède._

Villenave-d'Ornon Gironde



