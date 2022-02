Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker Médiathèque d’Amilly, 19 mars 2022, Amilly. Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker

le samedi 19 mars à Médiathèque d’Amilly

L’histoire se dessine par le geste, les sons. Les mots chantent, se percutent, s’apaisent… La Maison se réveille. Le linge est en tas, un torchon se détache et flotte comme un nuage. Deux taies d’oreillers deviennent des ailes de papillons et s’envolent…. « Tout autour de la terre » a été créé à la naissance de ma fille. Dans la bulle qu’elle m’a offerte, j’ai retrouvé la cartographie de ce temps perdu. Alors, j’ai filé nos petits moments de découverte comme autant de perles d’un collier imaginaire… » Diplômée d’un « Master of Fine Arts » de l’Université de Californie, Mélissa Baker a d’abord pratiqué la mise en scène avant de se former à l’art du conte. À partir de 3 mois, sur réservation auprès de la médiathèque d’Amilly. Durée : 25 min. [Retrouvez ici le guide du mois de la petite Enfance en cliquant ici](https://fr.calameo.com/read/00451033621c8660b8a50) Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T11:00:00;2022-03-19T11:30:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Médiathèque d'Amilly Adresse 45200 amilly Ville Amilly lieuville Médiathèque d'Amilly Amilly Departement Loiret

Médiathèque d'Amilly Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker Médiathèque d’Amilly 2022-03-19 was last modified: by Le Mois de la Petite Enfance – Spectacle : « Tout autour de la terre » de Mélissa Baker Médiathèque d’Amilly Médiathèque d'Amilly 19 mars 2022 Amilly Médiathèque d'Amilly Amilly

Amilly Loiret