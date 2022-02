Le mois de la Petite Enfance – Conférence : « Lire avec les jeunes enfants dans le cadre familial et professionnel » Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Le mois de la Petite Enfance – Conférence : « Lire avec les jeunes enfants dans le cadre familial et professionnel »

Médiathèque d'Amilly, le mardi 8 mars

Lire des livres aux très petits ne va pas de soi ? Et bien, si ! Chloé Séguret vous explique pourquoi et comment lire aux bébés, pour les éveiller au monde, et les aider à grandir… Chloé Seguret est lectrice-formatrice pour l’association LIRE et créatrice du blog « Littérature enfantine », pour faire connaître la richesse de la production jeunesse aux parents et aux professionnels de l’enfance. Tout public à partir de 15 ans, sans réservation. [Retrouvez ici le guide du mois de la petite Enfance en cliquant ici](https://fr.calameo.com/read/00451033621c8660b8a50) Le mois de la Petite Enfance – Conférence : « Lire avec les jeunes enfants dans le cadre familial et professionnel » Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

2022-03-08

