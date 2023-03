Le mois de la femme | Studio photo éphémère Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Le mois de la femme | Studio photo éphémère, 25 mars 2023, Eymet

2023-03-25

Dordogne EUR 10 10 Dans le cadre du mois de la femme, un studio photo éphémère avec Agnès Dépasse sera mis en place à l’espace culturel. Dans le cadre du mois de la femme, un studio photo éphémère avec Agnès Dépasse sera mis en place à l’espace culturel. Le mois de la femme

