LE MOINE NOIR

En russe, allemand, américain, arménien et letton, surtitré en français

Au Tchekhov dramaturge, le metteur en scène Kirill Serebrennikov a préféré pour ce spectacle, présenté à Avignon en juillet 2022, le Tchekhov nouvelliste. Connu pour ses créations osées, son soutien aux LGBTQIA+ et sa critique de l'autoritarisme du régime de Vladimir Poutine, l'artiste met en lumières, en sons et en corps ce texte où un homme au bord de la rupture cherche une échappatoire.

J'ai toujours voulu monter Le Moine noir. Ce texte provoque en moi des réactions physiologiques aiguës. Des frissons, des tremblements de la main.
Kirill Serebrennikov

Aux termes de la légende, nous devons attendre l'apparition du moine noir aujourd'hui ou demain.
Anton Tchekhov

Théâtre du Châtelet, Paris
16-19 mars 2023, 20:00
Durée : 02:35
Tarif : 12.0-49.5 euros



En russe, allemand, américain, arménien et letton, surtitré en français Au Tchekhov dramaturge, le metteur en scène Kirill Serebrennikov a préféré pour ce spectacle, présenté à Avignon en juillet 2022, le Tchekhov nouvelliste. Connu pour ses créations osées, son soutien aux LGBTQIA+ et sa critique de l’autoritarisme du régime de Vladimir Poutine, l’artiste met en lumières, en sons et en corps ce texte où un homme au bord de la rupture cherche une échappatoire.

J’ai toujours voulu monter Le Moine noir. Ce texte provoque en moi des réactions physiologiques aiguës. Des frissons, des tremblements de la main.

Kirill Serebrennikov Aux termes de la légende, nous devons attendre l’apparition du moine noir aujourd’hui ou demain.

Anton Tchekhov

Durée : 02:35 Votre billet est ici.

