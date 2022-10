Le modèle réduit de nos pensées Ercé-près-Liffré, 14 janvier 2023, Ercé-près-Liffré.

Le modèle réduit de nos pensées

Relais des cultures de Ercé Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine

2023-01-14 – 2023-01-14

Ce nouvel opus à l’écriture exigeante et aux arrangements ciselés mêle les sonorités synthétiques et acoustiques. Il comprend plusieurs duos avec la chanteuse rennaise Fannytastic. Sur le titre d’ouverture, Encore un effort, les deux artistes expirent ensemble et s’interrogent sur le nombre de kilomètres à parcourir avant de perdre haleine. Les êtres humains, incapables de concevoir leur propre finitude et dans leur sentiment de toute puissance, semblent bien mal placés pour répondre à cette question. David Delabrosse, loin de donner une vision bipolaire du monde actuel, questionnera les schémas de pensée préconçus. C’est avec une belle poésie et une grande tendresse qu’il abordera des questions que nous nous sommes tous et toutes posées.

