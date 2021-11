Le Moche Théâtre Pitoëff, 30 novembre 2021, Genève.

Le Moche

du mardi 30 novembre au dimanche 19 décembre à Théâtre Pitoëff

Un jeune ingénieur trop moche pour présenter son travail est remplacé par son collègue moins compétent, mais beau. _Le Moche_, remet en question le diktat d’une société où les gens beaux réussissent mieux leur vie que les autres. Alors il faut travailler le culte de la beauté, dissimuler ses rides, s’étirer la peau pour être plus jeune et évincer ses concurrents. Tout est permis et le jeune ingénieur décide de recourir à la chirurgie esthétique pour répondre aux critères imposés par son patron, sa femme et la société. C’est alors le début d’un tourbillon infernal… Avec _Le Moche_, Marius von Mayenbourg, questionne avec ironie et cynisme, l’évolution de nos valeurs et de notre identité. Le conformisme imposé à notre époque par l’omniprésence de l’image et et la suprématie de l’esthétique. **Mise en scène**: Valentin Rossier **Scénographie**: Davide Cornil **Musique**: David Scrufari **Création lumière et régie**: Davide Cornil **Costumes et maquillage**: Trina Lobo **Administration**: Eva Kiraly **Traduction**: Hélène Mauler et René Zahnd **Jeu**: Marie Druc Camille Figuereo Lionel Brady Valentin Rossier Du jeudi 2 au dimanche 19 décembre 2021 au Théâtre Pitoëff **Horaires**: Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h, jeudi à 19h, dimanche à 18h, relâche lundi Durée du spectacle: environ 1h30 Une production de la New Helvetic Shakespeare Company La pièce _Le Moche_ de Marius von Mayenburg (traduction de Hélène Mauler et René Zahnd) est publiée et représentée par L’Arche – éditeur & agence théâtrale – [[www.arche-editeur.com](www.arche-editeur.com)](www.arche-editeur.com). **Tarifs:** Plein tarif: chf 30.- Tarif réduit (AVS, AI, Chômeur): chf 20.- Etudiant (jusqu’à 26 ans): chf 15.- 20ans/20frs: chf 10.-

