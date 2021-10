Genève Théâtre Pitoëff Genève Le Moche de Marius von Mayenburg Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Monsieur Lette, inventif ingénieur pour des systèmes de sécurité électrique, découvre du jour au lendemain qu’il est moche. Il l’apprend quand son patron décide de présenter sa dernière réalisation par son assistant, bien moins compétent que lui mais plus beau. Stupéfait, il interroge sa femme qui lui confesse qu’elle l’a toujours trouvé laid mais qu’elle l’aime tout de même. Il décide donc de faire appel à la chirurgie esthétique par un chirurgien mi démiurge mi escroc. Son nouveau visage lui ouvre les portes du succès. Doté dès lors d’une beauté supérieure, il est envié au point de voir son entourage se faire opérer. Tous, autour de lui, portent son visage, et le rêve bascule vers le cauchemar…

Plein tarif: CHF 30,- Tarif réduit: CHF 20,- Tarif jeune public: CHF 15,-

Une comédie satirique sur la perte d’identité et de l’uniformisation de notre société. Théâtre Pitoëff 52 Rue de Carouge 1205 Genève Genève Plainpalais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T20:30:00;2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00;2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T21:30:00;2021-12-05T19:00:00 2021-12-05T20:30:00;2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T21:30:00;2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:30:00;2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T20:30:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:30:00;2021-12-12T19:00:00 2021-12-12T20:30:00;2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:30:00;2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T21:30:00;2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:30:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T21:30:00;2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00;2021-12-19T19:00:00 2021-12-19T20:30:00

