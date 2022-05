Le moche, 26 mai 2022, .

Le moche

2022-05-26 – 2022-05-26

Lette est abasourdi. Son patron est catégorique, ce n’est pas lui qui fera la présentation du produit qu’il a conçu car il est trop moche. Soutenu par sa femme, il décide d’avoir recours à la chirurgie esthétique. Et, ô miracle, la magie du bistouri opère.



texte Marius Von Mayenburg

traduction de Hélène Mauler et René Zahnd © L’Arche, 2008

Lycée Saint-Exupéry

sous la direction de Vincent Franchi

en collaboration avec les enseignant·e·s Mme Pierre et M. Péan

avec les élèves Alexis Ahamed, Roumâne Ali, Manâl Ali, Naya Apatout Harchache, Toihaldine Attoumani, Toiybou Bacar, Yassine Boughdiri, Mathieu Callens-Bijaudy, Yann Ferran, Mickaïl Imani, Yanis Jacob, Malia Lahouauoui, Carlo Longo, Thaïs Morand, Axil Ourad, Fanguela Sidibe, Romaissa Zeghar.

Tu es moche c’est une réalité. Penser autre chose en te voyant, ça me dépasse que tu ne le saches pas”

Le Moche, Marius Von Mayenburg

