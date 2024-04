Le Mobylette Show Fresnay-sur-Sarthe, samedi 8 juin 2024.

Le Mobylette Show Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

L’association Chapitôrock, en partenariat avec le Rétro Moto Club Alençonnais, vous présente « Le Mobylette Show » le samedi 8 juin 2024 à Fresnay-sur-Sarthe !

La journée commencera dès 8h15 par une balade mobylettes et une balade motos anciennes (inscription obligatoire) qui reviendront sur le site en fin de matinée. La bourse d’échange et le marché d’artisans ouvriront leurs portes à 8h30 Place de Bassum.

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter des nombreuses animations spectacle du globe de la mort, démonstration de trial urbain, course de lenteur, tombola (une mobylette ancienne et un solex à gagner en vente au Bon Coin, au Fresnay’s Café, au Celtic et au Belem) … Buvette dès le matin et restauration à partir de 12h.

À 17h30, la journée se clôturera par un apéro bal avec orchestre ressuscitant avec un show plein d’humour les grands tubes français des années 1970-1980.

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08

Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire lemobyletteshow@gmail.com

