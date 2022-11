Construire son réseau & l’intégrer à sa gouvernance Le Mixeur Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Gratuit sur inscription

Créer et alimenter un réseau pour un entrepreneur est une étape primordiale pour être aidé et accompagné, concrètement comment ça marche ? Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://1cv1job.io/ »}] Créer et alimenter un réseau pour un entrepreneur est une étape primordiale pour être aidé et accompagné, concrètement comment ça marche ? Ahmed Soltani est le fondateur et CEO de 1CV1JOB (https://1cv1job.io/). C’est un entrepreneur autodidacte qui tout au long de son parcours a fait le choix d’être accompagné : – Par des réseaux de chefs d’entreprises, afin de partager d’être challengé dans son aventure entrepreneuriale

– Par des incubateurs, ou des dispositifs d’accompagnement pour grandir et faire évoluer son projet pour s’adresser à son marché

– Par des écoles, pour se former et former des étudiants à l’entrepreneuriat Au fur et à mesure, il a su construire son réseau pour l’intégrer à sa gouvernance et être entouré d’experts pour développer sa startup dans un marché concurrentiel. Pour le pitch : 1cv1job met en relation demandeurs d’emploi peu qualifiés et employeurs 1cv1job.io permet aux clients de recevoir un flux hebdomadaire de profils qualifiés et disponibles de suite. ● Les clients se concentrent sur la sélection finale et l’entretien physique. ● Chaque candidat envoie un CV et reçois des propositions d’emploi.

