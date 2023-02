LE MITCH MAESTRO IMPRO Royal Comedy Club, 9 février 2023, REIMS.

LE MITCH MAESTRO IMPRO Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-02-09 (2023-02-09 au ) 20:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

DAVID HARDIT PRODUCTIONS (L2&3-1076788/87) présente : ce spectacle. Spectacle d’Improvisation théâtrale & musicale, celui-ci vous offre des scénettes totalement incroyables et spontanées. Orchestré par un musicien talentueux capable de dresser diverses ambiances musicales & sonores hors du commun, ce Show empli de dynamisme et d’interactivité a pour objectif de faire vivre aux Spectateurs un moment unique grâce au spectacle improvisé. Avec la complicité du Public, le Musicien devient le marionnettiste du trio de comédien(ne)s improvisateurs formant cette équipe fantaisiste. Ensemble, ils vous font voyager dans leur univers où tout peut arriver. Totalement interactif, le spectacle se construit sur l’instant dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Dans un humour absurde, une sincérité émotionnelle et une spontanéité totale, la folie contagieuse de cette équipe de choc et de leurs personnages attachants vous laisseront un souvenir impérissable ! Réservations PMR : 09 83 87 40 32 LE MITCH MAESTRO IMPRO

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette 51100

Réservations PMR : 09 83 87 40 32

